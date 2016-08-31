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市场报道 | 2016年 9月 1日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆连跌七日，因美国作物前景强劲和油价下跌

路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第七日下跌，交易员称，受压于美国作物产量将创纪录高位的预期，以及能源市场的外溢效益。

指标11月大豆期货合约 收跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.43美元，盘中一度跌至4月以来最低的9.38美元。

美国作物生长末期的天气状况良好，料将进一步提振预计将创纪录的产量，经纪行Allendale对生产商的调查显示，预计美国2016年大豆亩产将达48.5蒲式耳。

市场得到出口需求的支撑。美国农业部称，民间出口商向中国售出2016/17作物季美国大豆18.7万吨。

根据美国大豆出口理事会，一个来自中国的大豆买家代表团在印第安纳波利斯的签字仪式上签署协议，将购买1.46亿蒲式耳，或近400万吨美国大豆。

商品市场普遍下跌，令大豆和谷物价格承压，此前发布的政府数据显示，美国原油和馏分油库存意外大幅增加。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌1.4%。

CBOT豆粕 和豆油 合约也跟随跌势走低。

CBOT报告，大豆或豆粕在第一个交割通知日没有交割， 豆油有985口合约交割，符合预期。

12月豆粕合约 收低2.0美元，报每短吨306.7美元。

12月豆油合约 收跌0.27美分，报32.87美分。

今日CBOT大豆预估成交量为141,544口，豆粕为87,226口，豆油为128,759口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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