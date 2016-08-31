芝加哥期市：CBOT大豆连跌七日，因美国作物前景强劲和油价下跌

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透芝加哥8月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连续第七日下跌，交易员称，受压于美国作物产量将创纪录高位的预期，以及能源市场的外溢效益。
指标11月大豆期货合约 收跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.43美元，盘中一度跌至4月以来最低的9.38美元。
美国作物生长末期的天气状况良好，料将进一步提振预计将创纪录的产量，经纪行Allendale对生产商的调查显示，预计美国2016年大豆亩产将达48.5蒲式耳。
市场得到出口需求的支撑。美国农业部称，民间出口商向中国售出2016/17作物季美国大豆18.7万吨。
根据美国大豆出口理事会，一个来自中国的大豆买家代表团在印第安纳波利斯的签字仪式上签署协议，将购买1.46亿蒲式耳，或近400万吨美国大豆。
商品市场普遍下跌，令大豆和谷物价格承压，此前发布的政府数据显示，美国原油和馏分油库存意外大幅增加。汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity CRB指数 下跌1.4%。
CBOT豆粕 和豆油 合约也跟随跌势走低。
CBOT报告，大豆或豆粕在第一个交割通知日没有交割， 豆油有985口合约交割，符合预期。
12月豆粕合约 收低2.0美元，报每短吨306.7美元。
12月豆油合约 收跌0.27美分，报32.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为141,544口，豆粕为87,226口，豆油为128,759口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍