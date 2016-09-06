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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 04:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，因技术性买盘和出口需求旺盛

路透芝加哥9月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，交易商称，受助于技术性买盘和有迹象显示出口需求强劲。

交投最活跃的CBOT-11月大豆期货合约 收涨7-1/4美分，报每蒲式耳9.59-3/4美元。

美国农业部报告，上周出口检验美国大豆123.2739万吨，高于分析师预估区间70-95万吨。

市场早盘承压，因交易商消化有关美国大豆收成创纪录的预期。券商INTL FCStone上周五尾盘上调美国2016年大豆收成预估，至创纪录的每英亩50.1蒲式耳，高于之前预估的48.8。

交易消息人士称，Informa Economics上周五上调2016年度美国大豆收成预估至每英亩49.5包，之前的预估为每英亩47.7包。

农业部今日稍后将公布作物生长报告，分析师预计，数据显示美国大豆生长优良率将为72%，低于之前一周的73%。

CBOT报告，无9月大豆和豆粕合约交割，有343口豆油合约交割。

12月豆粕合约 收升2.7美元，报每短吨310.1美元。12月豆油合约 收高0.09美分，报33.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为116,490口，豆粕为59,406口，豆油为88,820口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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