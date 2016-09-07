芝加哥期市：大豆期货连涨第四日，受助于出口需求和豆粕急升

路透芝加哥9月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第四日，触及一周半高位，交易商称，因对美国供应的需求强劲，且跟随豆粕期货的大涨势头。

美国农业部稍早称，出口商向中国和未知目的地出口销售了48.4万吨美国大豆，不久可能还会有更多类似的消息宣布，因中国买家上周签署了购买近400万吨美国大豆的合同。

大量的美国大豆出口交易，多数是对最大进口国中国的出口，将增加美国农业部在下周一公布的月度供需报告中下调美国大豆结转库存预估的可能性。路透在报告公布前，对分析师进行的调查结果将在周三稍后公布。

CBOT豆粕期货 跳涨约2%，受助于本月底美国新收割的大豆流入市场前美国供应吃紧。

CBOT豆油期货仅小涨，因棕榈油 和菜籽油 价格下跌。

11月大豆期货合约 收升15-3/4美分，报每蒲式耳9.57-1/2美元。

12月豆粕合约 收高6.6美元，报每短吨316.7美元。12月豆油合约 涨0.02美分，报33.15美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,647口，豆粕为70,617口，豆油为64,227口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)