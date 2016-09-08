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货币新闻 | 2016年 9月 9日 星期五 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货走高，在稍早下跌后出现技术性买盘

路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在周四尾盘交易中收复失地小幅转升，交易员称，在政府下周发布作物报告前出现少量技术性买盘。

大豆连升第五日，升至约两周最高水平，受助于在主要进口国中国的带动下大豆出口需求强劲。

但隔夜没有报告美国大豆达成出口交易限制了涨幅，美国农业部周三称，出口销售美国大豆逾40万吨，帮助提振升势，投资者等待更多的销售消息，中国在上周签署购买近400万吨美国大豆的协议。

路透调查的分析师预计，美国农业部在下周一的报告中将每英亩大豆产量从48.9蒲式耳上调至49.2蒲式耳，为纪录新高。

豆粕和豆油期货也小幅走高，豆油期货在价差交易中略微跑赢豆粕期货。

11月大豆期货合约 收升1-1/4美分，报每蒲式耳9.76-3/4美元。

12月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨317.6美元。12月豆油合约 涨0.12美分，报33.27美分。

今日CBOT大豆预估成交量为123,921口，豆粕为72,214口，豆油为83,294口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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