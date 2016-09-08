芝加哥期市：CBOT大豆期货走高，在稍早下跌后出现技术性买盘

标题新闻：马来西亚将毛棕榈油2月出口税率从1月的7%上调到7.5%--马来西亚棕榈油总署(MPOB)
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路透芝加哥9月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在周四尾盘交易中收复失地小幅转升，交易员称，在政府下周发布作物报告前出现少量技术性买盘。
大豆连升第五日，升至约两周最高水平，受助于在主要进口国中国的带动下大豆出口需求强劲。
但隔夜没有报告美国大豆达成出口交易限制了涨幅，美国农业部周三称，出口销售美国大豆逾40万吨，帮助提振升势，投资者等待更多的销售消息，中国在上周签署购买近400万吨美国大豆的协议。
路透调查的分析师预计，美国农业部在下周一的报告中将每英亩大豆产量从48.9蒲式耳上调至49.2蒲式耳，为纪录新高。
豆粕和豆油期货也小幅走高，豆油期货在价差交易中略微跑赢豆粕期货。
11月大豆期货合约 收升1-1/4美分，报每蒲式耳9.76-3/4美元。
12月豆粕合约 收高0.9美元，报每短吨317.6美元。12月豆油合约 涨0.12美分，报33.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为123,921口，豆粕为72,214口，豆油为83,294口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
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“买盘表明人们在朝前看，本周将有特朗普就职以及英国退欧协商。将来有太多的不确定性，”新加坡黄金交易商GoldSilver Central经理Brian Lan表示。
路透台北1月16日 - 台湾股市周一随亚股收跌近1%，连续第二日收跌。分析师表示，台币上周随亚币强涨 ，今日则拉回整理，带动台股短多获利了结卖压增温，短线料大盘回档幅度有限，暂在月线9,250点附近寻求 支撑。 台湾加权股价指数 收跌0.92%,至9,292.33点；今日成交初值 为572.57亿台币，上交易 日修正后为729.1亿。 〞亚币涨多的修正，造成台股短多的压回。〞国泰证期顾问处经理蔡明翰说。 他表示，受惠上周外资大举回流亚币并炒热亚洲股汇双涨行情，但早盘台币随韩元等亚币回落，大盘暂且 消化短线涨多获利了结卖需，但不用过度恐慌，因成交量缩，大盘料在月线暂获支撑。 至于周三适逢台指期结算，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，在结算后到封关前，交易可能会比较清 淡。加上农历年来得早，电子业出现提早铺货的状况，因此若抱股过年，恐会有变数存在，建议可以观望过年 期间的消费数字与状况，若有逢回，将是进场的时候。 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币