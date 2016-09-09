芝加哥期市：CBOT大豆收高，受强劲的出口需求及USDA报告前轧平仓位带动

路透芝加哥9月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五小幅收高，交易商称因对美国大豆的出口需求强劲，且在下周一美国农业部(USDA)发布供需报告前投资人轧平仓位。

交投最活跃的大豆期货 本周跳升2.7%，为7月来最大周度升幅，之前连跌两周。

11月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳9.80-1/4美元。

12月豆粕合约 收低1.1美元，报每短吨316.5美元。12月豆油合约 涨0.10美分，报33.37美分。

美国农业部公布，截至9月1日该周出口销售2016/17年度大豆177.68万吨，高于分析师预估区间的高端。

路透访查的分析师预计，下周一美国农业部将会把美国大豆单产预估由8月的每英亩48.9蒲式耳上调至纪录新高49.2蒲式耳。

今日CBOT大豆预估成交量为109,872口，豆粕为63,843口，豆油为68,255口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)