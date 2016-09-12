芝加哥期市：CBOT大豆下跌，此前美国农业部提高大豆产量预估

路透芝加哥9月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌，回吐早盘的涨幅，交易员称，此前美国农业部上调2016年美国大豆产量预估至高于行业预期的水平。
政府将产量预估上调至每英亩50.6蒲式耳，有可能是纪录最高，且高于分析师预估区间的高端，此前8月的天气对作物有利。
CBOT-11月大豆合约 收跌16美分，报每蒲式耳9.64-1/4美元，跌穿9.69美元附近的200日移动均线切入位。
美国农业部还将2016/17年美国大豆结转库存预估从8月时的3.3亿蒲式耳上调至3.65亿蒲式耳。
但政府将2015/16年大豆结转库存下调至1.95亿蒲式耳，低于分析师的预估区间。
在周一稍晚发布美国农业部周度作物生长报告前，路透调查的分析师预计，大豆作物生长优良率会小幅下降。
CBOT豆粕期货 和豆油期货 也跟随大豆走低，豆油录得最大百分比跌幅。
CBOT报告大豆和豆粕9月合约没有交割，豆油合约有98口进行了交割。
12月豆粕合约 收低4.6美元，报每短吨311.9美元。12月豆油合约 跌0.73美分，报32.64美分。
今日CBOT大豆预估成交量为196,949口，豆粕为97,984口，豆油为117,367口。(完)
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