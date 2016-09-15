芝加哥期市：大豆收高，因逢低买盘和出口需求强劲

路透芝加哥9月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四上涨，交易员称，因有新的出口需求，以及指标11月合约三日连跌后出现逢低买盘。

美国大豆收割即将开始，预计产量创纪录，这限制了大豆期货涨幅。

CBOT-11月合约 收高7-3/4美分，报每蒲式耳9.50-1/2美元。

美国农业部报告，截至9月8日当周，出口销售美国大豆101.86万吨，符合90-120万吨的分析师预估区间。

美国农业部通过其日报系统报告称，民间出口商销售11万吨2016-17年交割的美国大豆，目的地不明，这是一周来第一次报告有大豆销售。

CBOT豆油期货 获得支撑，因有消息称，一欧盟法庭裁决，对印尼和阿根廷生物柴油出口商实施的反倾销关税无效。

CBOT豆粕 跟随大豆和豆油走坚。

12月豆粕合约 收高1.5美元，报每短吨307.2美元。12月豆油合约 上涨0.42美分，报32.28美分。

今日CBOT大豆预估成交量为114,101口，豆粕为62,725口，豆油为82,871口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)