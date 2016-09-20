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市场报道 | 2016年 9月 21日 星期三 04:54 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口需求升温

路透芝加哥9月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第四日，上扬1.7%，因出口需求强劲。

部分人士担忧，美国中西部部分地区降雨会导致收割推迟，从而导致农田变干前加工商和出口商的供应收紧，这也扶助支撑大豆价格。

交投最活跃的CBOT大豆合约 触及8月25日以来最高。

供应吃紧的忧虑也提振豆粕期货，使其跟随现货市场走强。

豆油期货 是今日涨幅最大的大豆产品期货，急升3.2%，至8月24日以来最高。

美国农业部称，民间出口商报告向中国出口销售11万吨大豆，2016/17销售年度交割。

11月大豆期货合约 收升17-1/4美分，报每蒲式耳9.89-3/4美元。

12月豆粕合约 收高2.1美元，报每短吨313.2美元。12月豆油合约 涨1.01美分，报34.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,642口，豆粕为88,821口，豆油为114,110口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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