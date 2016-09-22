版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘小跌，周三大跌后进行盘整

路透芝加哥9月22日 - 美国大豆期货周四收盘小跌，交易商称，周三大跌后在进行一轮盘整。

出口令人失望，以及现货市场疲弱整日重压期货市场，但油价上涨和美元走软提供支撑。

指标CBOT-11月合约 在200日移动均线有技术支撑。市场在30和40日移动均线附近盘整。

美国农业部报告，上周出口销售美国大豆87.57万吨，低于分析师预估区间90-120万吨。

豆油期货上扬，受助于原油价格上涨以及出口增加。

埃及的Food Industries Holding Company (FIHC)招标购买了3万吨豆油和2万吨葵花子油。

豆粕期货走低，因预期未来几周供应会大增。

11月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳9.76-1/2美元。

12月豆粕合约 收跌1.2美元，报每短吨307.5美元。12月豆油合约 涨0.55美分，报34.21美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,059口，豆粕为77,600口，豆油为89,875口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐