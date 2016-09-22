芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘小跌，周三大跌后进行盘整

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥9月22日 - 美国大豆期货周四收盘小跌，交易商称，周三大跌后在进行一轮盘整。
出口令人失望，以及现货市场疲弱整日重压期货市场，但油价上涨和美元走软提供支撑。
指标CBOT-11月合约 在200日移动均线有技术支撑。市场在30和40日移动均线附近盘整。
美国农业部报告，上周出口销售美国大豆87.57万吨，低于分析师预估区间90-120万吨。
豆油期货上扬，受助于原油价格上涨以及出口增加。
埃及的Food Industries Holding Company (FIHC)招标购买了3万吨豆油和2万吨葵花子油。
豆粕期货走低，因预期未来几周供应会大增。
11月大豆期货合约 收升1美分，报每蒲式耳9.76-1/2美元。
12月豆粕合约 收跌1.2美元，报每短吨307.5美元。12月豆油合约 涨0.55美分，报34.21美分。
今日CBOT大豆预估成交量为201,059口，豆粕为77,600口，豆油为89,875口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)