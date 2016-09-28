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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因现货市场表现疲弱

路透芝加哥9月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，受累于美国中西部部分地区大豆收割进度加快，现货市场表现疲弱。

天气预报称，东部地区的天气转干，也重压市场，预计未来几周这些地区的农户将向加工商和粮库交割大量大豆。

豆油期货回落，触及9月19日以来最低。CBOT-10月豆油期货 跌穿位于20日、30日和40日移动均线的技术支撑位

豆粕期货涨跌互现，近月10月合约 收涨，远月合约收跌。

部分地区的豆粕供应仍然吃紧，但预计随着未来几周农户交割大豆，加工商将会加快压榨进度。

11月大豆期货合约 收跌7美分，报每蒲式耳9.45-1/2美元。

12月豆粕合约 微跌0.2美元，报每短吨299.4美元。12月豆油合约 回落0.46美分，报32.89美分。

今日CBOT大豆预估成交量为173,944口，豆粕为98,874口，豆油为134,193口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)

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