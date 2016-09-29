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市场报道 | 2016年 9月 30日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬，因出口数据良好

路透芝加哥9月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬，
因有迹象显示出口需求强劲。
    
    美国大豆收割正在进行，预计今年产量可能创纪录，这限制涨幅。
    
    交易商还指出，在备受关注的美国政府季度库存报告周五公布前，有
结清头寸的操作。
    
    豆粕期货回落，但豆油上扬，受助于现货市场走坚。
    
    部分投资者出脱做多豆粕/作空豆油的套利交易，交易商称，这也是
影响走势的原因之一。
    
    美国农业部周四上午报告，上周出口销售美国大豆169.3万吨，超过
分析师预估区间110-130万吨。

    农业部还报告，民间出口商再度向中国出口12万吨2016/17收割年度
交割的美国大豆。

    上周出口销售豆油1.68万吨(旧作和新作合计)，与分析师预估一致。
出口销售豆粕共计8.89万吨，也与市场预期一致。
    
    11月大豆期货合约 收升4-3/4美分，报每蒲式耳9.50-1/4美元。
    
    12月豆粕合约 收跌0.7美元，报每短吨298.7美元。12月豆油合
约 涨0.45美分，报33.34美分。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为138,135口，豆粕为81,210口，豆油为107
,084口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 母红; 审校 利棣儿)

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