芝加哥期市：大豆期货走软，因收成预期被上调

路透芝加哥10月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低，交易商称，因收割压力，以及收成预期被上调。

民间分析师公司Informa Economics预计，美国2016年大豆产量为43亿蒲式耳，单产为每英亩51.6蒲式耳。

这超过了政府的最新产量预期42亿蒲式耳，和50.6蒲式耳的平均单产预估。

分析师预计，美国农业部周四将公布，上周出口销售美国大豆120-150万吨，低于之前一周的169.3万吨。

豆粕期货小涨，因现货市场供应仍然较为紧张，尤其是在铁路沿线和沿河粮仓的供应。

豆油期货走低，但收在日低之上，之前指标12月豆油合约 在200日移动均线寻获支撑。

11月大豆期货合约 收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.56-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫0.9美元，报每短吨305.4美元。12月豆油合约 回落0.26美分，报32.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为205,897口，豆粕为66,129口，豆油为83,966口。(完)

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