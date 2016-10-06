芝加哥期市：大豆期货收涨，因出口需求强劲和原油上扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，从稍早跌势中反弹，分析师称，因油价收涨带来的提振，以及数据显示大豆出口需求强劲。
CBOT-11月大豆期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳9.58-1/2美元，盘中跌至9.47-1/4美元。
美国农业部报告，上周出口销售美国大豆218万吨，高于之前一周的169.3万吨，远低于市场预期的120-150万吨。
不断有报告显示，美国收割继续推进，收成良好，另外，预期美国农业部将在下周公布的月度供需报告上调大豆收成预估等因素限制涨幅。
CBOT-12月豆粕期货 连跌第三日，收报每吨303.10美元，远高于日低298.10美元。
CBOT-12月豆油期货 收涨0.46美分，报33.30美分，受助于油价 走强，以及马来西亚棕榈油期货 上涨。
CBOT报告，有88口10月豆粕合约交割，总交割量达到412口。没有豆油合约交割。
今日CBOT大豆预估成交量为166,554口，豆粕为68,089口，豆油为74,698口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。