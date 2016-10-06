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市场报道 | 2016年 10月 7日 星期五 04:47 BJT

芝加哥期市：大豆期货收涨，因出口需求强劲和原油上扬

路透芝加哥10月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，从稍早跌势中反弹，分析师称，因油价收涨带来的提振，以及数据显示大豆出口需求强劲。

CBOT-11月大豆期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳9.58-1/2美元，盘中跌至9.47-1/4美元。

美国农业部报告，上周出口销售美国大豆218万吨，高于之前一周的169.3万吨，远低于市场预期的120-150万吨。

不断有报告显示，美国收割继续推进，收成良好，另外，预期美国农业部将在下周公布的月度供需报告上调大豆收成预估等因素限制涨幅。

CBOT-12月豆粕期货 连跌第三日，收报每吨303.10美元，远高于日低298.10美元。

CBOT-12月豆油期货 收涨0.46美分，报33.30美分，受助于油价 走强，以及马来西亚棕榈油期货 上涨。

CBOT报告，有88口10月豆粕合约交割，总交割量达到412口。没有豆油合约交割。

今日CBOT大豆预估成交量为166,554口，豆粕为68,089口，豆油为74,698口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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