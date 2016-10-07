芝加哥期市：大豆期货收跌，因中西部未来几天天气有利收割

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，交易商称，因天气预报显示，未来几日美国中西部天气干燥，有利于农户加快收割。预计今年美国大豆丰产。
出口销售强劲限制跌幅。
豆粕期货也走低，豆油持稳至走高，因交易商在周末前出脱做多豆粕/作空豆油的套利交易。
指标CBOT-11月大豆期货 早盘上扬，但在接近本周高位9.75美元时遇阻。
美国农业部周五上午称，民间出口商出口销售19.5万吨大豆给不知名买家，2016/17收割年度交割。
本周，大豆 和豆粕期货 均上涨0.3%， 豆油期货 下跌0.4%。
11月大豆期货合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.56-3/4美元。
12月豆粕合约 收挫2.9美元，报每短吨300.2美元。12月豆油合约 涨0.01美分，报33.31美分。
今日CBOT大豆预估成交量为287,776口，豆粕为105,645口，豆油为122,899口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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