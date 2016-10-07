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市场报道 | 2016年 10月 8日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：大豆期货收跌，因中西部未来几天天气有利收割

路透芝加哥10月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五走低，交易商称，因天气预报显示，未来几日美国中西部天气干燥，有利于农户加快收割。预计今年美国大豆丰产。

出口销售强劲限制跌幅。

豆粕期货也走低，豆油持稳至走高，因交易商在周末前出脱做多豆粕/作空豆油的套利交易。

指标CBOT-11月大豆期货 早盘上扬，但在接近本周高位9.75美元时遇阻。

美国农业部周五上午称，民间出口商出口销售19.5万吨大豆给不知名买家，2016/17收割年度交割。

本周，大豆 和豆粕期货 均上涨0.3%， 豆油期货 下跌0.4%。

11月大豆期货合约 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳9.56-3/4美元。

12月豆粕合约 收挫2.9美元，报每短吨300.2美元。12月豆油合约 涨0.01美分，报33.31美分。

今日CBOT大豆预估成交量为287,776口，豆粕为105,645口，豆油为122,899口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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