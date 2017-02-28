芝加哥期市：CBOT大豆期货攀升，跟随豆油升势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥2月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升，交易商称，跟随豆油升势。后者受美国对以大豆为原料的生物燃料的需求增加的前景提振。
CBOT-5月大豆期货收涨13-3/4美分，报每蒲式耳10.35-3/4美元。
月底和美国种植季开始前基金驱动的买盘进一步支撑大豆市场。
豆油期货急升，之前美国再生燃料协会表示，特朗普政府将取消对炼厂在汽油中混合生物燃料的要求。
一位消息人士告诉路透，美国生物燃料计划的调整可能还包括，支持对以大豆为原料的生物燃料生产商提供税务减免。
但白宫发表声明称，目前并未着手准备有关乙醇燃料的行政令后，CBOT豆油和玉米期货削减涨幅。
5月豆粕合约收高0.8美元，报每短吨336.4美元。5月豆油合约涨1.3美分，报33.93美分。
今日CBOT大豆预估成交量为356,267口，豆粕为150,218口，豆油为292,442口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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