芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因获利了结和巴西丰收预期

日本已公布经济指标--2017/5/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周四走低，交易商称，因技术性卖盘和连升两日后出现获利了结。巴西收割继续推进，预计今年收成可能创纪录也拖累大豆表现。
CBOT-5月大豆期货收跌14-1/2美分，报每蒲式耳10.37-1/4美元。
CBOT-5月豆粕和豆油期货跟随大豆走低。
市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics上调2016/17年度巴西大豆产量预估至1.08亿吨，如果成真，将为创纪录水准，高于之前预估的1.065亿吨。
美国农业部报告，上周出口销售旧作大豆42.77万吨，与分析师预期一致。
农业部报告，上周出口销售旧作豆粕13.95万吨，处于预估区间的低端，销售新作豆粕1,400吨。
农业部报告，上周出口销售豆油2.87万吨，与分析师预期一致。
CBOT报告，有561口3月大豆合约交割，有253口豆粕和594口豆油合约交割。
5月豆粕合约收跌4.5美元，报每短吨334.8美元。5月豆油合约跌0.61美分，报34.13美分。
今日CBOT大豆预估成交量为149,554口，豆粕为76,861口，豆油为86,107口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 持平 y)
路透上海5月25日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *大连机床 14机床PPN001 5 5月20日 3年 8.60% 浦发银行 PPN 本息违约，兑付日因 集团
路透上海5月25日 - 深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司周四公告，该公司 日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质 违约。 该PPN为14机床PPN001，期限三年，票面利率8.60%，主承销商浦发银行。应于5月20日 兑付，因遇节假日，顺延至5月22日。但截至22日日终，大连机床未能筹措足额偿债资金。 目前最新主体评级为A，债项评级为D，应偿付本息金额共计5.43亿元。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。今年以 来，亦已有中票和超短融先后未能按时付息或兑付。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2