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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 05:53 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因获利了结和巴西丰收预期

路透芝加哥3月2日 - 芝加哥期货交易所(COBT)周四走低，交易商称，因技术性卖盘和连升两日后出现获利了结。巴西收割继续推进，预计今年收成可能创纪录也拖累大豆表现。

CBOT-5月大豆期货收跌14-1/2美分，报每蒲式耳10.37-1/4美元。

CBOT-5月豆粕和豆油期货跟随大豆走低。

市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics上调2016/17年度巴西大豆产量预估至1.08亿吨，如果成真，将为创纪录水准，高于之前预估的1.065亿吨。

美国农业部报告，上周出口销售旧作大豆42.77万吨，与分析师预期一致。

农业部报告，上周出口销售旧作豆粕13.95万吨，处于预估区间的低端，销售新作豆粕1,400吨。

农业部报告，上周出口销售豆油2.87万吨，与分析师预期一致。

CBOT报告，有561口3月大豆合约交割，有253口豆粕和594口豆油合约交割。

5月豆粕合约收跌4.5美元，报每短吨334.8美元。5月豆油合约跌0.61美分，报34.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为149,554口，豆粕为76,861口，豆油为86,107口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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