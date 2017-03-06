芝加哥期市：CBOT大豆收高，因出口需求强劲

《汇市简讯》欧洲盘初：中国市场未受降评影响
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，受助于出口需求良好的迹象，且主要供应国巴西的付运速度减慢。
大量降雨和泥泞的道路延误了巴西近期收割的大豆的付运，令海外买家将注意力集中在美国供应上。
美国农业部周一上午称，上周出口销售美国大豆92.1779万吨，高于之前一周的70.6267万吨。分析师预计的销售区间为55-75万吨。
指标CBOT-5月合约在30日和40日移动均线遇阻，价格收于盘中高位之下。
豆粕合约小幅走高，豆油合约下跌，指标5月合约在40日移动均线遭遇技术阻力。
CBOT-5月大豆期货收跌1/4美分，报每蒲式耳10.37-1/4美元。
5月豆粕合约收高0.7美元，报每短吨333.7美元。5月豆油合约跌0.11美分，报34.27美分。
今日CBOT大豆预估成交量为154,489口，豆粕为87,348口，豆油为71,059口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
* 日股日经指数涨0.46%，沪综指升1.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.96%，美国原油期货涨0.8%，美国公债收益率报2.2554%
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透台北5月25日 - 台湾股市周四收高续创逾17年高位。分析师表示，受市场预期美国将审慎渐进升息带动，今日包括台股在内的亚洲股市纷纷上扬，大盘指数第四日收高。