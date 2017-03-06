芝加哥期市：CBOT大豆收高，因出口需求强劲

路透芝加哥3月6日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，受助于出口需求良好的迹象，且主要供应国巴西的付运速度减慢。

大量降雨和泥泞的道路延误了巴西近期收割的大豆的付运，令海外买家将注意力集中在美国供应上。

美国农业部周一上午称，上周出口销售美国大豆92.1779万吨，高于之前一周的70.6267万吨。分析师预计的销售区间为55-75万吨。

指标CBOT-5月合约在30日和40日移动均线遇阻，价格收于盘中高位之下。

豆粕合约小幅走高，豆油合约下跌，指标5月合约在40日移动均线遭遇技术阻力。

CBOT-5月大豆期货收跌1/4美分，报每蒲式耳10.37-1/4美元。

5月豆粕合约收高0.7美元，报每短吨333.7美元。5月豆油合约跌0.11美分，报34.27美分。