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市场报道 | 2017年 3月 9日 星期四 05:41 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，受南美丰收预估打压

    路透芝加哥3月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑，
交易商称，因南美丰产预估打压市场。
    
    全球需求强劲的迹象限制了跌幅。
    
    在5月大豆合约     跌穿200日移动均线后，低吸买盘进场，令该合
约收盘高于日低。
    
    豆油期货也收低，豆粕期货小跌，在触及1月中来最低后获逢低承接
支撑。
    
    分析师预计，美国农业部周四早将报告，周度出口销售大豆35-65万
吨，一周前为42.7739万吨。
    
    豆粕出口销售预估为10-25万吨，豆油出口销售预估介乎8,000-30,00
0吨。
    
     CBOT-5月大豆期货     收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.21-3/4美元
。 
        
    5月豆粕合约      收跌0.2美元，报每短吨331.1美元。5月豆油合约
      跌0.19美分，报33.54美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为152,274口，豆粕为73,430口，豆油为98,
960口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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