芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，受南美丰收预估打压

路透芝加哥3月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑， 交易商称，因南美丰产预估打压市场。 全球需求强劲的迹象限制了跌幅。 在5月大豆合约 跌穿200日移动均线后，低吸买盘进场，令该合 约收盘高于日低。 豆油期货也收低，豆粕期货小跌，在触及1月中来最低后获逢低承接 支撑。 分析师预计，美国农业部周四早将报告，周度出口销售大豆35-65万 吨，一周前为42.7739万吨。 豆粕出口销售预估为10-25万吨，豆油出口销售预估介乎8,000-30,00 0吨。 CBOT-5月大豆期货 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳10.21-3/4美元 。 5月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨331.1美元。5月豆油合约 跌0.19美分，报33.54美分。 今日CBOT大豆预估成交量为152,274口，豆粕为73,430口，豆油为98, 960口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)