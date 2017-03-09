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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及两个月低位，因巴西收成预估被上调

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至两个月低位，交易商称，因预期巴西大豆收成创纪录，这应会抑制美国的出口。

CBOT-5月大豆期货收跌10-3/4美分，报每蒲式耳10.11美元，盘中触及1月10日以来最低10.06-1/4美元。

CBOT-5月豆粕期货、豆油期货跟随大豆走低。

美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。

农业部还下调了美国2016/17年度大豆出口预估，称因巴西丰产带来的竞争。并进而将美国大豆结转库存预估上调至4.35亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。

巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。

美国农业部的周度报告显示，上周出口销售美国旧作大豆48.55万吨，销售新作大豆2.96万吨，与分析师预期一致。

5月豆粕合约收跌2.6美元，报每短吨328.5美元。5月豆油合约跌0.43美分，报33.11美分。

今日CBOT大豆预估成交量为234,424口，豆粕为93,861口，豆油为89,871口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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