芝加哥期市：大豆期货触及两个月低位，因巴西收成预估被上调

中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四跌至两个月低位，交易商称，因预期巴西大豆收成创纪录，这应会抑制美国的出口。
CBOT-5月大豆期货收跌10-3/4美分，报每蒲式耳10.11美元，盘中触及1月10日以来最低10.06-1/4美元。
CBOT-5月豆粕期货、豆油期货跟随大豆走低。
美国农业部在月度供需报告中，将巴西2016/17年度大豆收成预估上调至创纪录的1.08亿吨，2月的预估为1.04亿吨。
农业部还下调了美国2016/17年度大豆出口预估，称因巴西丰产带来的竞争。并进而将美国大豆结转库存预估上调至4.35亿蒲式耳，高于分析师的平均预估。
巴西农业部统计局Conab将该国2016/17年度大豆收成预估从1.055亿吨上调至1.076亿吨。
美国农业部的周度报告显示，上周出口销售美国旧作大豆48.55万吨，销售新作大豆2.96万吨，与分析师预期一致。
5月豆粕合约收跌2.6美元，报每短吨328.5美元。5月豆油合约跌0.43美分，报33.11美分。
今日CBOT大豆预估成交量为234,424口，豆粕为93,861口，豆油为89,871口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透香港5月24日 - 中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。
国际评级机构穆迪突然宣布下调中国主权评级至「A1」，是十多年来第二家评级机构下调中国主权评级。不过，这次降级的冲击轻微，在岸和离岸人民币滙价变动不大，中资股无大反应，A股先跌后回稳。中国的信用评级下降趋势早于2013年开始，去杠杆的大环境可能要持续好几年。
0040GMT * 欧元/澳元在亚洲市场盘初上涨0.2%，开盘持平 * 动能分析显示，5日、10日和20日移动均线上行，净偏多格局 * 涨势受限于9月高点1.5093，收盘若超越该点位则上看1.5166，后 者为2016年5月到今年2月跌势的76.4%回档位 * 若收盘跌破10日均线切入位1.4938，则涨势受阻 * 纽约盘的低点1.4925和高点1.5006分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 李爽)