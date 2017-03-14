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市场报道 | 2017年 3月 15日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌七个交易日，因南美丰产

路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连跌七个交易日，5月合约跌穿10美元的心理支撑位，交易商称受南美丰产带动。

交投最活跃的CBOT-5月合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.99-1/4美元，盘中跌至11月中来最低的9.92美元。

5月豆粕合约跟随大豆期货下滑，收低3.7美元，报每短吨327.2美元。

5月豆油合约收高，受豆油/豆粕期货套利交易和马来西亚棕榈油上涨支撑。5月豆油升0.18美分，报32.3美分。

市场研究和经纪公司Allendale发布的农户调查预估，今年美国大豆种植面积为8,880万英亩，较去年增加6.5%。

CBOT报告，有114口3月大豆合约交割，48口豆粕合约和82口豆油合约交割。

今日CBOT大豆预估成交量为164,572口，豆粕为60,379口，豆油为98,863口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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