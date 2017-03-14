芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌七个交易日，因南美丰产

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透芝加哥3月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连跌七个交易日，5月合约跌穿10美元的心理支撑位，交易商称受南美丰产带动。
交投最活跃的CBOT-5月合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.99-1/4美元，盘中跌至11月中来最低的9.92美元。
5月豆粕合约跟随大豆期货下滑，收低3.7美元，报每短吨327.2美元。
5月豆油合约收高，受豆油/豆粕期货套利交易和马来西亚棕榈油上涨支撑。5月豆油升0.18美分，报32.3美分。
市场研究和经纪公司Allendale发布的农户调查预估，今年美国大豆种植面积为8,880万英亩，较去年增加6.5%。
CBOT报告，有114口3月大豆合约交割，48口豆粕合约和82口豆油合约交割。
今日CBOT大豆预估成交量为164,572口，豆粕为60,379口，豆油为98,863口。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
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