芝加哥期市：CBOT大豆期货连跌七个交易日，因南美丰产

美国各类经济指标总览--2017/5/24

全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)