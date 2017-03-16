芝加哥期市：CBOT大豆期货结束八日连跌收涨，受助于技术性买盘

欧元债市：持平，因经济前景改善但欧洲央行发表谨慎言论
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，交易商称，在过去八日连续遭遇抛售后，出现轻微的技术性反弹。
CBOT-5月大豆期货收涨3-1/2美分，报每蒲式耳10.01-1/2美元，本周触及四个月低位9.92美元。
预期巴西收成创纪录，以及美国大豆种植面积增加，使涨幅受限。
美国农业部报告，上周出口销售美国旧作大豆47.16万吨，与市场预期一致。销售新作大豆22.58万吨，高于预期。
另外，农业部通过其日报告系统称，民间出口商出口12万吨美国大豆至未知目的地，2016/17年交割。
CBOT-5月豆粕期货收涨1.7美元，报每短吨329.3美元，因大豆上扬，和上周出口数据强于预期。
CBOT-5月豆油期货小幅收涨0.04美分，报每磅32.26美分，百分比涨幅不及大豆和豆粕。农业部报告，上周旧作豆油净出口量下降。
今日CBOT大豆预估成交量为125,734口，豆粕为59,862口，豆油为89,836口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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