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市场报道 | 2017年 3月 17日 星期五 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货结束八日连跌收涨，受助于技术性买盘

路透芝加哥3月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收涨，交易商称，在过去八日连续遭遇抛售后，出现轻微的技术性反弹。

CBOT-5月大豆期货收涨3-1/2美分，报每蒲式耳10.01-1/2美元，本周触及四个月低位9.92美元。

预期巴西收成创纪录，以及美国大豆种植面积增加，使涨幅受限。

美国农业部报告，上周出口销售美国旧作大豆47.16万吨，与市场预期一致。销售新作大豆22.58万吨，高于预期。

另外，农业部通过其日报告系统称，民间出口商出口12万吨美国大豆至未知目的地，2016/17年交割。

CBOT-5月豆粕期货收涨1.7美元，报每短吨329.3美元，因大豆上扬，和上周出口数据强于预期。

CBOT-5月豆油期货小幅收涨0.04美分，报每磅32.26美分，百分比涨幅不及大豆和豆粕。农业部报告，上周旧作豆油净出口量下降。

今日CBOT大豆预估成交量为125,734口，豆粕为59,862口，豆油为89,836口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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