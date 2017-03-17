芝加哥期市：大豆期货收跌，因预期巴西丰收

香港个股：龙光地产发行3.5亿美元永续资本证券，募资作再融资等用途
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五在过去10个交易日中第九日下跌，交易商称，南美大豆收割推进继续重压市场。预计南美大豆丰收。
但跌幅受限，因投资者在近期下跌过程中已在很大程度上消化了巴西丰收的预期。
指标CBOT-5月大豆期货在本周稍早触及的四个月低位9.92美元附近寻获支撑。
现货市场走疲，加工商和河码头处的现货买入价走低也重压期货价格。
豆粕期货也回落，但跌幅受限，价格持于近期低位附近。
豆油期货收盘小涨，交易商认为，在周二触及六个月低位后，市场呈技术性超卖。
本周，交投最活跃的CBOT大豆期货合约下跌0.6%，豆粕期货上涨0.1%，豆油期货回落1.2%。
5月大豆期货合约收跌1-1/2美分，报每蒲式耳10.00美元。
5月豆粕合约收挫0.4美元，报每短吨328.9美元。5月豆油合约收涨0.04美分，报32.3美分。
今日CBOT大豆预估成交量为100,545口，豆粕为55,725口，豆油为82,766口。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
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路透香港5月25日 - 亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股周四称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。