芝加哥期市：大豆期货收跌，因预期巴西丰收

路透芝加哥3月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五在过去10个交易日中第九日下跌，交易商称，南美大豆收割推进继续重压市场。预计南美大豆丰收。

但跌幅受限，因投资者在近期下跌过程中已在很大程度上消化了巴西丰收的预期。

指标CBOT-5月大豆期货在本周稍早触及的四个月低位9.92美元附近寻获支撑。

现货市场走疲，加工商和河码头处的现货买入价走低也重压期货价格。

豆粕期货也回落，但跌幅受限，价格持于近期低位附近。

豆油期货收盘小涨，交易商认为，在周二触及六个月低位后，市场呈技术性超卖。

本周，交投最活跃的CBOT大豆期货合约下跌0.6%，豆粕期货上涨0.1%，豆油期货回落1.2%。

5月大豆期货合约收跌1-1/2美分，报每蒲式耳10.00美元。

5月豆粕合约收挫0.4美元，报每短吨328.9美元。5月豆油合约收涨0.04美分，报32.3美分。