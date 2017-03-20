芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，出现技术性回落

路透芝加哥3月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收低， 收盘接近日低，交易商称，市场出现技术性回落。 大豆期货盘初走坚，但遭遇阻力，在未能升穿上周高位后转跌。 对南美丰产的预期以及对未来几周美国出口需求将减弱的担忧令市场 卖压加重。 豆粕期货也收低，但豆油期货上涨，因交易商出脱豆粕多头/豆油空 头套利交易。 巴西Abiove大豆产业协会预计今年巴西大豆产量达到1.073亿吨，高 于2月预估的1.046亿吨。 Abiove预计巴西大豆出口5,980万吨，较上次预估高出110万吨。 美国农业部周一报告，周度大豆出口检验73.7255万吨，超过预估的4 0-60万吨。 CBOT-5月大豆期货 收低1/2美分，报每蒲式耳9.99-1/2美元。 CBOT-5月豆粕期货 收低2.3美元，报每短吨326.6美元，5月豆 油期货 收涨0.44美分，报每磅32.74美分。 今日CBOT大豆预估成交量为126,031口，豆粕为49,903口，豆油为82, 135口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)