芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国种植面积预期增加

企业结盟：邦吉与嘉能可洽谈成立北美合伙企业事宜--消息
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1. 6%，因预期南美大豆丰收，以及美国种植面积扩大。 周五大豆交投最活跃合约录得2月16日来最大单日跌幅，当日亦为下 滑1.6%。 豆油和豆粕期货也下跌，豆油期货重挫3.3%，跌幅最大，在5月合约< BOK7>在30日移动均线遭遇阻力后出现技术性回落。 豆粕期货挫至三个半月低点。 研究和经纪公司Allendale Inc预计美国大豆种植面积为创纪录的8,8 82.5万英亩。 CBOT-5月大豆合约 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳9.75-3/4美元 。 5月豆油合约 收跌0.99美分，报每磅32.23美分。5月豆粕合约< SMK7>收跌2.5美元，报每短吨318.2美元。 本周大豆期货跌2.5%，豆粕期货重挫3.4%，豆油期货跌0.3%。大豆期 货连跌三周，且在过去六周内第五周收低。 今日CBOT大豆预估成交量为171,656口，豆粕为93,628口，豆油为116 ,823口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月23日 - 消息人士周二向路透称，美国谷物交易商邦吉与大宗商品交易商嘉能可(Glencore)旗下农业部门洽谈成立一家北美合伙企业，而非出售整个公司。
0310GMT * 美元指数在亚洲盘开盘上扬0.4%，之后持平，对穆迪调降中国评 级反应平静 * E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国原油涨0.5%，日股日经指数 涨0.5%，日本外亚洲股市跌0.1%，中国股市沪综指跌0.5% * 动能分析显示中性趋势，5日、10日和20日移动均线向下，偏空格 局确立 * 长线目标为95.88 * 纽约盘低点96.87和本周高点97.44分别为支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 张涛)
路透法兰克福5月23日 - 欧洲央行总裁德拉吉周二在致欧洲议会一成员的信中表示，一旦英国退出欧盟，欧盟或失去对清算活动的部分监管。