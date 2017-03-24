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市场报道 | 2017年 3月 25日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国种植面积预期增加

    路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1.
6%，因预期南美大豆丰收，以及美国种植面积扩大。
    
    周五大豆交投最活跃合约录得2月16日来最大单日跌幅，当日亦为下
滑1.6%。
    
    豆油和豆粕期货也下跌，豆油期货重挫3.3%，跌幅最大，在5月合约<
BOK7>在30日移动均线遭遇阻力后出现技术性回落。
    
    豆粕期货挫至三个半月低点。
    
    研究和经纪公司Allendale Inc预计美国大豆种植面积为创纪录的8,8
82.5万英亩。
    
    CBOT-5月大豆合约     收跌15-1/4美分，报每蒲式耳9.75-3/4美元
。
    
    5月豆油合约      收跌0.99美分，报每磅32.23美分。5月豆粕合约<
SMK7>收跌2.5美元，报每短吨318.2美元。
    
    本周大豆期货跌2.5%，豆粕期货重挫3.4%，豆油期货跌0.3%。大豆期
货连跌三周，且在过去六周内第五周收低。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为171,656口，豆粕为93,628口，豆油为116
,823口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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