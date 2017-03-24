芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因美国种植面积预期增加

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌1. 6%，因预期南美大豆丰收，以及美国种植面积扩大。 周五大豆交投最活跃合约录得2月16日来最大单日跌幅，当日亦为下 滑1.6%。 豆油和豆粕期货也下跌，豆油期货重挫3.3%，跌幅最大，在5月合约< BOK7>在30日移动均线遭遇阻力后出现技术性回落。 豆粕期货挫至三个半月低点。 研究和经纪公司Allendale Inc预计美国大豆种植面积为创纪录的8,8 82.5万英亩。 CBOT-5月大豆合约 收跌15-1/4美分，报每蒲式耳9.75-3/4美元 。 5月豆油合约 收跌0.99美分，报每磅32.23美分。5月豆粕合约< SMK7>收跌2.5美元，报每短吨318.2美元。 本周大豆期货跌2.5%，豆粕期货重挫3.4%，豆油期货跌0.3%。大豆期 货连跌三周，且在过去六周内第五周收低。 今日CBOT大豆预估成交量为171,656口，豆粕为93,628口，豆油为116 ,823口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)