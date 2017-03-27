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市场报道 | 2017年 3月 28日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易

路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。

利空套利交易导致新作CBOT-11月大豆期货相对于近月5月合约走低。路透调查的分析师预计，美国农业部估计美国大豆种植面积将增加近500万英亩，达到8,821.4万英亩。

美国农业部早些时候表示，上周出口检验美国大豆55.5012万吨，与分析师预估一致。

5月大豆期货收低4-1/4美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。

CBOT豆油期货窄幅上涨，豆粕期货下跌。

5月豆粕合约收跌2.9美元，报每短吨315.3美元。5月豆油合约涨0.06美分，报32.29美分。

今日CBOT大豆预估成交量为136,687口，豆粕为73,332口，豆油为96,034口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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