芝加哥期市：大豆期货收盘小涨，盘中走势震荡

路透芝加哥3月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘小涨，盘中走势震荡，现货月5月合约持于昨日触及的五个半月低位之上。

CBOT-5月大豆期货收涨1/2美分，报每蒲式耳9.72美元，但处于周一低位9.68-1/4美元之上。

美国农业部周五公布种植意向和季度库存报告前，市场出现头寸调整。分析师预计，农业部将会在报告中预计今年大豆种植面积跳升。

南美大豆收割正在进行，预计将会丰产，这继续引发市场抛售，使大豆市场不时承压。

商品市场普涨也提供支撑。追踪19种商品的汤森路透核心商品CRB指数上涨0.5%。

CBOT-5月豆油期货受周一收涨后的后续买盘提振上扬，收涨0.18美分，报每磅32.47美分，跑赢5月豆粕期货，受助于豆油/豆粕套利交易。5月豆粕期货收盘持平，报每短吨315.3美元。