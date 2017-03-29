版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 30日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至去年10月以来最低水平

路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至10月13日以来最低，后缩小跌幅，收盘仅小幅下跌，因投资者在美国农业部周五发布种植面积报告前轧平头寸。

路透调查的分析师预计，今年美国大豆种植面积将跳升。

美国大豆现有供应增加，南美大豆丰产，继续打压大豆价格。

在豆油/豆粕价差交易中，豆粕走高，豆油下跌。

CBOT-5月大豆期货收跌3美分，报每蒲式耳9.69美元。

CBOT-5月豆油期货收跌0.26美分，报每磅32.21美分。5月豆粕期货收高0.5美元，报每短吨315.8美元。

今日CBOT大豆预估成交量为153,475口，豆粕为78,928口，豆油为75,000口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐