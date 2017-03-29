芝加哥期市：CBOT大豆期货跌至去年10月以来最低水平

日本已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透芝加哥3月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跌至10月13日以来最低，后缩小跌幅，收盘仅小幅下跌，因投资者在美国农业部周五发布种植面积报告前轧平头寸。
路透调查的分析师预计，今年美国大豆种植面积将跳升。
美国大豆现有供应增加，南美大豆丰产，继续打压大豆价格。
在豆油/豆粕价差交易中，豆粕走高，豆油下跌。
CBOT-5月大豆期货收跌3美分，报每蒲式耳9.69美元。
CBOT-5月豆油期货收跌0.26美分，报每磅32.21美分。5月豆粕期货收高0.5美元，报每短吨315.8美元。
今日CBOT大豆预估成交量为153,475口，豆粕为78,928口，豆油为75,000口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。