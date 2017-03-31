芝加哥期市：CBOT大豆挫至数月低位，此前USDA发布利空的种植面积和库存报告

欧元债市：短期希腊公债收益率跳涨，因国际金主未就债务减免达成协议
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至 多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于 预期。 CBOT-5月大豆合约 收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌 至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约 跌至9.49-1/2美 元的10月中以来最低，后缩减跌幅。 CBOT-5月豆粕合约 和豆油合约 也跟随大豆合约走低。 CBOT-5月豆油期货 收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕 期货 收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。 截至3月31日的本季，近月大豆合约 下跌50-1/2美分，或5.1%。 美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950 万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。 美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去 年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的行业预估均值。 今日CBOT大豆预估成交量为322,565口，豆粕为150,194口，豆油为14 3,016口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。
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美国商务部周二公布，美国4月新屋销售较前月急挫11.4%，经季节性调整后年率为56.9万户，预期为61.0万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%)