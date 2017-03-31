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市场报道 | 2017年 4月 1日 星期六 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆挫至数月低位，此前USDA发布利空的种植面积和库存报告

    路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下滑至
多月低位，此前美国农业部(USDA)发布的种植面积和3月1日库存数据大于
预期。
    
    CBOT-5月大豆合约     收跌17美分，报每蒲式耳9.46美元，盘中跌
至8月4日以来最低的9.44-1/4美元。新作11月合约     跌至9.49-1/2美
元的10月中以来最低，后缩减跌幅。
    
    CBOT-5月豆粕合约      和豆油合约      也跟随大豆合约走低。
    
    CBOT-5月豆油期货      收跌0.23美分，报每磅31.78美分。5月豆粕
期货      收跌6.5美元，报每短吨308.4美元。
    
    截至3月31日的本季，近月大豆合约     下跌50-1/2美分，或5.1%。
    
    美国农业部预计，2017年美国大豆种植面积达到创纪录高位的8,950
万英亩，高于分析师预估的8,820万英亩。
    
    美国农业部还报告，截至3月1日美国大豆库存17.35亿蒲式耳，较去
年同期高13%，也高于16.84亿蒲式耳的行业预估均值。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为322,565口，豆粕为150,194口，豆油为14
3,016口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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