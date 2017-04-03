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市场报道 | 2017年 4月 4日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：大豆跌至八个月低位，因美国种植面积创新高和技术性卖盘

    路透芝加哥4月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至多
月低位，因上周五利空的美国农业部种植面积预估报告激发的抛售延续。
    
    CBOT-5月大豆合约     收跌7-3/4美分，报每蒲式耳9.38-1/4美元，
盘中跌至该合约8月2日以来最低的9.37-1/4美元。
    
    市场仍受到美国农业部上周五发布的报告打击，该报告预计今年大豆
种植面积将达到创纪录的8,950万英亩，高于预期。
    
    出口竞争增加也给价格带来压力。根据谷物出口协会Anec报告，3月
巴西出口大豆970万吨，为3月最高出口纪录。
    
    美国农业部报告，上周出口检验美国大豆60.0725万吨，位于45-65万
吨的预估区间高端。
    
    CBOT-5月豆粕      收跌，但在豆粕/豆油价差交易中跑赢豆油<BOK7
>。
    
    CBOT-5月豆油期货      收跌0.36美分，报每磅31.42美分。5月豆粕
期货      收跌0.8美元，报每短吨307.6美元。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为165,467口，豆粕为105,700口，豆油为87
,241口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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