芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸

标题新闻：美国财长努钦促请国会在8月初休会前“无条件”上调举债上限
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路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
CBOT-5月大豆期货收跌1/4美分，报每蒲式耳9.41-3/4美元。
美国农业部报告，上周出口检验美国大豆832,957吨，高于市场预估区间45-65万吨。
市场早盘上涨，受助于阿根廷周末强降雨，可能导致大豆收割停滞。
不过，分析师预计，美国农业部将在周二公布的月度供需报告中上调对巴西和阿根廷大豆收成的预估。
美国商品交易委员会周度交易商持仓报告显示，4月4日当周，非商业投资者所持CBOT大豆头寸转为净空头，为去年3月以来首次出现净空头，不过规模不大。
CBOT-5月豆油期货收跌0.27美分，报每磅31.35美分，部分受累于马来西亚棕榈油期货走低。
CBOT-5月豆粕期货收涨1.70美元，报每短吨309.10美元。
今日CBOT大豆预估成交量为148,594口，豆粕为86,349口，豆油为118,046口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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