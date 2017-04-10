芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸

欧洲股市：微幅收高，银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响

路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。