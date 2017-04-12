芝加哥期市：CBOT大豆反弹，因跌至一年低位后出现低吸买盘

路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨， 因出现低吸买盘，此前近月合约 受南美作物产量预估打击前日触及 一年最低。 CBOT-5月大豆合约 收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元， 盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。 额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。 CBOT-5月豆粕期货 收高3.40美元，报每短吨312.70美元。 CBOT-5月豆油期货 收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会 马来西亚棕榈油下跌带来的压力。 今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16 9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)