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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆反弹，因跌至一年低位后出现低吸买盘

    路透芝加哥4月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，
因出现低吸买盘，此前近月合约     受南美作物产量预估打击前日触及
一年最低。
    
    CBOT-5月大豆合约     收高8-1/2美分，报每蒲式耳9.47-3/4美元，
盘中触及3月31日以来最高的9.51-1/2美元。
    
    额外支撑来自对巴西农户大豆销售步伐放缓的担忧。
    
    CBOT-5月豆粕期货      收高3.40美元，报每短吨312.70美元。
    
    CBOT-5月豆油期货      收高0.17美分，报每磅31.24美分，未理会
马来西亚棕榈油下跌带来的压力。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为203,235口，豆粕为100,776口，豆油为16
9,593口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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