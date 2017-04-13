芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因低吸买盘和豆粕期货走强

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。
CBOT-5月大豆合约收高7-3/4美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元，周二该合约跌至9.29-3/4美元，为近月合约一年最低。
CBOT-5月豆粕期货收高4.80美元，报每短吨317.50美元，在该合约本周跌至六个月低点后有商业买盘。
中国大连商品交易所豆粕期货连升四日，对此间市场豆粕期货也有帮助。
CBOT-5月豆油期货收低0.05美分，报每磅31.19美分，投资人在豆粕/豆油套利交易中卖出豆油期货，买入豆粕期货。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)将在周一发布月度大豆压榨数据，路透访查的分析师预计3月大豆压榨量为1.567亿蒲式耳。
美国农业部公布，周度出口销售旧作美国大豆40.22万吨，在市场预估区间的低端，新作出口销售12.47万吨，低于市场预期。
CBOT市场周五将因耶稣受难日休市一天。
今日CBOT大豆预估成交量为246,527口，豆粕为199,567口，豆油为150,259口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透伦敦5月24日 - 英镑周三回升并站稳脚跟，本周由八个月高点下跌。交易商的关注点集中在今天稍晚美联储公布的会议记录，以寻找新的指引。曼彻斯特爆炸袭击后，英国暂停为6月8日大选的拉票活动。