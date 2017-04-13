芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因低吸买盘和豆粕期货走强

路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，分析师称，因在本周跌至一年低点后出现逢低承接买盘，且豆粕期货走强。

CBOT-5月大豆合约收高7-3/4美分，报每蒲式耳9.55-1/2美元，周二该合约跌至9.29-3/4美元，为近月合约一年最低。

CBOT-5月豆粕期货收高4.80美元，报每短吨317.50美元，在该合约本周跌至六个月低点后有商业买盘。

中国大连商品交易所豆粕期货连升四日，对此间市场豆粕期货也有帮助。

CBOT-5月豆油期货收低0.05美分，报每磅31.19美分，投资人在豆粕/豆油套利交易中卖出豆油期货，买入豆粕期货。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)将在周一发布月度大豆压榨数据，路透访查的分析师预计3月大豆压榨量为1.567亿蒲式耳。

美国农业部公布，周度出口销售旧作美国大豆40.22万吨，在市场预估区间的低端，新作出口销售12.47万吨，低于市场预期。

CBOT市场周五将因耶稣受难日休市一天。