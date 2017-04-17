芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因压榨报告弱于预期

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌， 此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于 预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放 缓。 CBOT-5月大豆合约 收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元 。 NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳 。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲 式耳。 美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预 估区间。 CBOT-5月豆油合约 收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认 为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。 5月豆粕合约 收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/ 豆油价差交易中处于守势。 今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105 ,166口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1