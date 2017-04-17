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市场报道 | 2017年 4月 18日 星期二 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收跌，因压榨报告弱于预期

    路透芝加哥4月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收跌，
此前美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布的3月大豆压榨及加工数据低于
预期，该组织称，因与去年同期相比，爱荷华州加工厂的加工速度大幅放
缓。
    
     CBOT-5月大豆合约     收跌2-1/4美分，报每蒲式耳9.53-1/4美元
。

    NOPA称，3月会员压榨1.5306亿蒲式耳，高于2月的1.42792亿蒲式耳
。去年3月压榨了1.5669亿蒲式耳。分析师原本预计3月榨压1.56728亿蒲
式耳。
    
    美国农业部称，上周出口检验43.0879万吨大豆，处于40-60万吨的预
估区间。
    
    CBOT-5月豆油合约      收高0.61美分，报每磅31.8美分，因市场认
为美国政府将对阿根廷和印尼的生物柴油进口进行反倾销调查。
    
     5月豆粕合约      收跌4.10美元，报每短吨313.40美元，在豆粕/
豆油价差交易中处于守势。 
    
    今日CBOT大豆预估成交量为203,141口，豆粕为86,989口，豆油为105
,166口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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