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市场报道 | 2017年 4月 19日 星期三 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和需求忧虑

    路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低，
因在周一升至两周高位后出现获利了结，且市场继续消化令人失望的美国
大豆压榨报告。
    
    蓖麻大丰收的预期也令大豆期货承压。
    
    路透业内调查显示，加拿大农户有意在今春扩大蓖麻种植至历来第二
大的2,130万英亩。加拿大统计局将在周五发布种植面积预估。
    
    CBOT-5月大豆合约     收跌7-1/4美分，报每蒲式耳9.46美元。
    
    CBOT-5月豆油合约      收挫0.66美分，报每磅31.14美分，5月豆粕
合约      收跌1.2美元，报每短吨312.2美元。 
    
    今日CBOT大豆预估成交量为296,971口，豆粕为118,617口，豆油为14
3,106口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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