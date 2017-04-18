芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结和需求忧虑

路透芝加哥4月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收低， 因在周一升至两周高位后出现获利了结，且市场继续消化令人失望的美国 大豆压榨报告。 蓖麻大丰收的预期也令大豆期货承压。 路透业内调查显示，加拿大农户有意在今春扩大蓖麻种植至历来第二 大的2,130万英亩。加拿大统计局将在周五发布种植面积预估。 CBOT-5月大豆合约 收跌7-1/4美分，报每蒲式耳9.46美元。 CBOT-5月豆油合约 收挫0.66美分，报每磅31.14美分，5月豆粕 合约 收跌1.2美元，报每短吨312.2美元。 今日CBOT大豆预估成交量为296,971口，豆粕为118,617口，豆油为14 3,106口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)