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市场报道 | 2017年 4月 20日 星期四 04:56 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因低吸买盘和空头回补

路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。

CBOT-5月大豆期货收涨4-1/4美分，报每蒲式耳9.50-1/4美元。

分析师称，阿根廷大豆收成将会低于预期。巴西农户继续惜售，因价格保持在低位。

分析师预计，美国农业部周四上午公布的上周出口销售报告将显示，出口销售美国大豆40-80万吨。

CBOT-5月豆粕期货收跌1.40美元，报每短吨310.80美元。

CBOT-5月豆油期货收涨0.44美分，报每磅31.58美分。

今日CBOT大豆预估成交量为234,472口，豆粕为121,766口，豆油为132,994口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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