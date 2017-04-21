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市场报道 | 2017年 4月 22日 星期六 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因空头回补和逢低买盘

    路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，
因空头回补和逢低买盘，分析师称，最新的出口消息也提供了支撑。
    
    美国中西部地区有降雨，如果玉米种植延误，会提振大豆种植面积，
这给市场带来压力，限制了大豆价格的上行。
    
    CBOT-5月大豆     收高4-1/4美分，报每蒲式耳9.51美元。
    
    CBOT-5月豆粕      收高1.70美元，报每吨309.60美元，CBOT-5月豆
油合约      收高0.02美分，报每磅31.94美分。
    
    美国农业部称，民间出口商向未知目的地卖出美国大豆14.6万吨，在
2016/17市场年交付。
    
     今日CBOT大豆预估成交量为301,741口，豆粕为109,207口，豆油为1
17,782口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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