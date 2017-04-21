芝加哥期市：CBOT大豆收高，因空头回补和逢低买盘

路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高， 因空头回补和逢低买盘，分析师称，最新的出口消息也提供了支撑。 美国中西部地区有降雨，如果玉米种植延误，会提振大豆种植面积， 这给市场带来压力，限制了大豆价格的上行。 CBOT-5月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳9.51美元。 CBOT-5月豆粕 收高1.70美元，报每吨309.60美元，CBOT-5月豆 油合约 收高0.02美分，报每磅31.94美分。 美国农业部称，民间出口商向未知目的地卖出美国大豆14.6万吨，在 2016/17市场年交付。 今日CBOT大豆预估成交量为301,741口，豆粕为109,207口，豆油为1 17,782口。(完) (编译 刘静；审校 母红)