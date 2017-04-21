芝加哥期市：CBOT大豆收高，因空头回补和逢低买盘

美国热股：苹果与诺基亚就专利纠纷达成和解，苹果股价盘初微升
路透5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。诺基亚表示，将获得苹果支付一笔预付现金款及额外收入，但并未具体说明专利协议细节。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高， 因空头回补和逢低买盘，分析师称，最新的出口消息也提供了支撑。 美国中西部地区有降雨，如果玉米种植延误，会提振大豆种植面积， 这给市场带来压力，限制了大豆价格的上行。 CBOT-5月大豆 收高4-1/4美分，报每蒲式耳9.51美元。 CBOT-5月豆粕 收高1.70美元，报每吨309.60美元，CBOT-5月豆 油合约 收高0.02美分，报每磅31.94美分。 美国农业部称，民间出口商向未知目的地卖出美国大豆14.6万吨，在 2016/17市场年交付。 今日CBOT大豆预估成交量为301,741口，豆粕为109,207口，豆油为1 17,782口。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。诺基亚表示，将获得苹果支付一笔预付现金款及额外收入，但并未具体说明专利协议细节。
路透5月23日 - 美国股市周二开盘走高，未受英国发生的自杀性爆炸袭击影响。美国总统特朗普将发布任内首个全面预算计划，该计划旨在削减政府开支和减少赤字。
路透5月23日 - 美国国防部称，波音公司获得价值10.9亿美元的国防订单。 波音股价周二美股盘初微升0.1%，报183.88美元。(完) (编译 李春喜 审校 刘静)