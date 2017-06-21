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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 05:17 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收跌，因技术性卖盘和美国作物天气良好

    路透芝加哥6月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货     周
三下跌9美分，报每蒲式耳9.18-3/4美元，因技术性卖盘，和预告显示美
国作物天气不存在威胁。
    
    交易员称，中国从巴西预定了更多的大豆传闻也给市场带来压力。
    
    新作11月合约     收跌11美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，延续了
从周一扭转升势开始下跌以来的颓势。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌3美元，报每短吨297.90美元。
    
    CBOT-7月豆油合约      收跌0.17美分，报每磅31.85美分。
    
    在美国农业部周四发布周度出口销售报告前，分析师预计政府将报告
，出口销售美国大豆35-75万吨。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为213,940口，豆粕为100,766口，豆油为14
4,597口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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