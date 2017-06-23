芝加哥期市：CBOT大豆多数收低，因美国天气对作物有利及玉米期货下滑

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 周 五收高1/2美分，报每蒲式耳9.04－1/2美元，但多数其他合约小幅收低， 交易商称，因预报显示美国天气对作物生长有利，且玉米期货大跌。 近月大豆期货 盘中一度跌至去年6月30日来最低，之后收复失地 。分析师预计，美国农业部在月底将公布的年度种植报告中将证实，今年 美国农户大豆播种面积创纪录高位。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨293.60美元。CBOT- 7月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.61美分。 今日CBOT大豆预估成交量为300,634口，豆粕为145,991口，豆油为14 7,269口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。