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市场报道 | 2017年 6月 24日 星期六 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆多数收低，因美国天气对作物有利及玉米期货下滑

    路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货     周
五收高1/2美分，报每蒲式耳9.04－1/2美元，但多数其他合约小幅收低，
交易商称，因预报显示美国天气对作物生长有利，且玉米期货大跌。
    
    近月大豆期货     盘中一度跌至去年6月30日来最低，之后收复失地
。分析师预计，美国农业部在月底将公布的年度种植报告中将证实，今年
美国农户大豆播种面积创纪录高位。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌0.2美元，报每短吨293.60美元。CBOT-
7月豆油合约      收高0.06美分，报每磅31.61美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为300,634口，豆粕为145,991口，豆油为14
7,269口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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