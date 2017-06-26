芝加哥期市：CBOT大豆收高，因低吸买盘

路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周一收 盘上涨 2-1/4美分，报每蒲式耳9.06-3/4美元，交易员称，因低吸买盘。 月底的技术性买盘也给大豆市场提供了支撑，交易员称。 新作11月合约 收高2-3/4美分，报每蒲式耳9.13-3/4美元。 CBOT-7月豆粕合约 收高50美分，报每短吨294.10美元，7月豆 油合约 收跌0.09美分，报每磅31.52美分。 美国中西部地区的作物天气仍大体温和，预计大部分地区本周将迎来 降雨。 在美国农业部发表周度作物生长报告前，路透调查的分析师预计，68 %的美国大豆作物评级为优良，较前周高1%。 美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆31.5099万吨，符合20-40 万吨的预估区间。 今日CBOT大豆预估成交量为210,524口，豆粕为121,697口，豆油为10 7,836口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)