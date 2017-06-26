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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因低吸买盘

    路透芝加哥6月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周一收
盘上涨 2-1/4美分，报每蒲式耳9.06-3/4美元，交易员称，因低吸买盘。
    
    月底的技术性买盘也给大豆市场提供了支撑，交易员称。
    
    新作11月合约     收高2-3/4美分，报每蒲式耳9.13-3/4美元。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收高50美分，报每短吨294.10美元，7月豆
油合约      收跌0.09美分，报每磅31.52美分。
    
    美国中西部地区的作物天气仍大体温和，预计大部分地区本周将迎来
降雨。
    
    在美国农业部发表周度作物生长报告前，路透调查的分析师预计，68
%的美国大豆作物评级为优良，较前周高1%。
    
    美国农业部报告称，上周出口检验美国大豆31.5099万吨，符合20-40
万吨的预估区间。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为210,524口，豆粕为121,697口，豆油为10
7,836口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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