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市场报道 | 2017年 6月 28日 星期三 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美国作物评等下降

    路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘走
高，交易商称，此前美国农业部发布的上周作物评级低于预期。
    
    商品市场普遍上涨，美元下跌，给市场带来额外支撑。汤森路透核心
商品指数         升约0.8%。
    
    CBOT-7月大豆合约     收高4-1/2美分，报每蒲式耳9.11-1/4美元，
新作11月合约     收高3-3/4美分，报9.17-1/2美元。
    
    CBOT-7月豆油合约      收高0.56美分，报每磅32.08美分，在豆油/
豆粕价差交易中跑赢豆粕。
    
    CBOT-7月豆粕合约      收跌10美分，报每短吨294美元。
    
    美国农业部周一稍晚称，66%的美国大豆作物评级为优良，低于前周
的67%，令预计评级小幅改善的分析师感到意外。
    
    分析师预计周五美国农业部将在种植面积报告称，预计美国大豆种植
面积小幅增加至8,975万英亩，3月时预计为8,948.2万英亩。
    
    今日CBOT大豆预估成交量为239,446口，豆粕为121,726口，豆油为13
8,802口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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