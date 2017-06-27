芝加哥期市：CBOT大豆收高，因美国作物评等下降

美国各类经济指标总览--2017/6/28
美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1
路透芝加哥6月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘走 高，交易商称，此前美国农业部发布的上周作物评级低于预期。 商品市场普遍上涨，美元下跌，给市场带来额外支撑。汤森路透核心 商品指数 升约0.8%。 CBOT-7月大豆合约 收高4-1/2美分，报每蒲式耳9.11-1/4美元， 新作11月合约 收高3-3/4美分，报9.17-1/2美元。 CBOT-7月豆油合约 收高0.56美分，报每磅32.08美分，在豆油/ 豆粕价差交易中跑赢豆粕。 CBOT-7月豆粕合约 收跌10美分，报每短吨294美元。 美国农业部周一稍晚称，66%的美国大豆作物评级为优良，低于前周 的67%，令预计评级小幅改善的分析师感到意外。 分析师预计周五美国农业部将在种植面积报告称，预计美国大豆种植 面积小幅增加至8,975万英亩，3月时预计为8,948.2万英亩。 今日CBOT大豆预估成交量为239,446口，豆粕为121,726口，豆油为13 8,802口。(完) (编译 刘静；审校 李军)
美国商务部经济分析局数据显示，美国5月商品贸易收支初值为逆差659亿美元，趸售库存增长0.3% 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。