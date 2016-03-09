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市场报道 | 2016年 3月 10日 星期四 05:51 BJT

重发-芝加哥期市：CBOT大豆走坚，因技术性买盘

(重发以补上标题漏字)

路透芝加哥3月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘上涨，连涨第六日，因出现温和技术性买盘。

交易员称，美国农业部月度供需报告基本没有对市场造成影响。

政府预估2015/16年美国大豆结转库存为4.6亿蒲式耳，比2月时的预估高1,000万蒲式耳，政府将库存增加原因归为榨压步伐放缓。

全球大豆结转库存预估修正后为7,887万吨。

政府数据发布后，大豆价格应声小幅下挫，但指标CBOT-5月大豆合约 在100日移动均线切入位找到支撑。

豆粕期货因技术性卖盘而下跌，此前5月豆粕合约 未能突破周二高点每短吨273.40美元。该合约在50日移动均线切入位得到支撑。

豆油期货走坚，得益于原油市场上涨的外溢效果。5月豆油期货 突破了20日和30日移动均线切入位，触及2月19日以来最高水准。

5月大豆期货合约 收升1-1/4美分，报每蒲式耳8.85-3/4美元。

5月豆粕合约 收跌1.5美元，报每短吨271.3美元。5月豆油合约 收高0.60美分，报31.74美分。

今日CBOT大豆预估成交量为189,529口，豆粕为85,505口，豆油为104,865口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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