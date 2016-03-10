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市场报道 | 2016年 3月 11日 星期五 05:46 BJT

芝加哥期市：大豆期货连升第七日，因空头回补和美元走软

路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第七日，为2014年2月以来交投最活跃合约的最长升势，交易商称，受助于空头回补和美元走软。

截止3月1日，商品基金持有创纪录的CBOT大豆净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。

大豆和谷物期货因美元急挫而受到提振，美元走软增加了美国商品在海外市场的竞争力。美元兑欧元走低，之前欧洲央行排除了进一步降息的可能性。

新作11月大豆期货 触及9.01-1/4美元，为12月23日以来最高，该水平可能吸引农户卖出。

CBOT豆粕期货<0#SM:>小涨，豆油期货<0#BO:>走低。

南美大豆丰产继续重压市场。巴西政府作物供应局Conab上调该国2015/16年大豆产量预估至创纪录的1.0118亿吨，上月的预估为1.0093亿吨。

阿根廷的罗萨里奥谷物交易所周三将大豆收成预估从之前的5,850万吨上调至5,900万吨。

美国农业部报告，截止3月3日当周，出口销售美国旧作大豆47.51万吨，新作大豆3,300吨，与市场预期的累计销售新作旧作大豆40-70万吨的预期一致。

农业部报告，上周出口销售旧作豆粕4.66万吨，新作豆粕300吨，市场预期为累计销售10-25万吨。

农业部报告，上周出口销售豆油3.5万吨，超过市场预估的0-1万吨。

5月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳8.89-1/4美元。

5月豆粕合约 收高0.6美元，报每短吨271.9美元。5月豆油合约 跌0.12美分，报31.62美分。

今日CBOT大豆预估成交量为178,358口，豆粕为56,245口，豆油为59,571口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

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