芝加哥期市：大豆期货连升第七日，因空头回补和美元走软

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透芝加哥3月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连升第七日，为2014年2月以来交投最活跃合约的最长升势，交易商称，受助于空头回补和美元走软。
截止3月1日，商品基金持有创纪录的CBOT大豆净空头头寸，使市场很容易出现空头回补。
大豆和谷物期货因美元急挫而受到提振，美元走软增加了美国商品在海外市场的竞争力。美元兑欧元走低，之前欧洲央行排除了进一步降息的可能性。
新作11月大豆期货 触及9.01-1/4美元，为12月23日以来最高，该水平可能吸引农户卖出。
CBOT豆粕期货<0#SM:>小涨，豆油期货<0#BO:>走低。
南美大豆丰产继续重压市场。巴西政府作物供应局Conab上调该国2015/16年大豆产量预估至创纪录的1.0118亿吨，上月的预估为1.0093亿吨。
阿根廷的罗萨里奥谷物交易所周三将大豆收成预估从之前的5,850万吨上调至5,900万吨。
美国农业部报告，截止3月3日当周，出口销售美国旧作大豆47.51万吨，新作大豆3,300吨，与市场预期的累计销售新作旧作大豆40-70万吨的预期一致。
农业部报告，上周出口销售旧作豆粕4.66万吨，新作豆粕300吨，市场预期为累计销售10-25万吨。
农业部报告，上周出口销售豆油3.5万吨，超过市场预估的0-1万吨。
5月大豆期货合约 收升3-1/2美分，报每蒲式耳8.89-1/4美元。
5月豆粕合约 收高0.6美元，报每短吨271.9美元。5月豆油合约 跌0.12美分，报31.62美分。
今日CBOT大豆预估成交量为178,358口，豆粕为56,245口，豆油为59,571口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算