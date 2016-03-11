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市场报道 | 2016年 3月 12日 星期六 05:47 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆合约连涨第八日，因技术性买盘

路透芝加哥3月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货 周五连续第八日上涨，为交投最活跃合约 四年来的最长涨势，交易商称，因为技术性买盘和基金空头回补。

5月合约 价格攀升至去年12月22日以来最高后，技术性买盘加速入场。

巴西货币雷亚尔 走强给大豆期货带来额外支撑，雷亚尔走强蚕食了巴西大豆在出口市场上的竞争力。

当大豆期货价格触及2016年最高水准后，出现温和的农户销售旧作物卖盘。

CBOT豆油期货<0#BO:>攀升逾1%，受助于马来西亚棕榈油价格上涨。

CBOT豆粕期货<0#SM:>走坚，跟随大豆期货走势，但豆粕表现不及豆油，受累于豆油/豆粕套利交易。

5月大豆期货合约 收升6-1/2美分，报每蒲式耳8.95-3/4美元。本周，5月大豆每蒲式耳上涨17-1/4美分，或接近2%。

5月豆粕合约 收涨1.6美元，报每短吨273.5美元。5月豆油合约 收高0.51美分，报32.13美分。

今日CBOT大豆预估成交量为190,096口，豆粕为62,402口，豆油为90,540口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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