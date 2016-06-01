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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 04:49 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆涨至近两年最高，因逢低吸纳和担忧作物生长状况

路透芝加哥6月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三跳涨2%，至2014年7月以来最高，从盘初的下跌中反弹，因逢低吸纳和对美国中西部地区作物生长状况的担忧。

美国大豆海外需求强劲的预期也在尾盘将价格推至盘中高位，此前巴西全国谷物出口商协会称，5月巴西大豆出口从4月的1,030万吨下跌至869万吨。

豆粕和豆油期货也收涨。

CBOT-7月豆油 收于20日移动均线切入位之上，触及5月19日以来最高。

CBOT-7月大豆 收高21-1/4美分，报每蒲式耳10.99-3/4美分。

7月豆粕期货 收高2.5美元，报每短吨399.1美元。

7月豆油期货 收高0.37美分，报32.19美分。

今日CBOT大豆预估成交量为268,548口，豆粕为98,995口，豆油为138,513口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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