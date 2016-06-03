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市场报道 | 2016年 6月 4日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘涨跌互见，近月合约遭遇获利了结下滑

路透芝加哥6月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五涨跌互见，旧作合约盘初升至两年高位后遭遇获利了结回软。

但新作合约走强，因受强劲的出口销售需求支撑。

豆粕期货跟随大豆走势，远月合约上涨，但近月合约下滑。

豆油期货持稳至上涨，收盘远低于日高。

本周大豆期货 大涨4.4%，为连升八周，豆粕期货 升3.1%，豆油期货 涨2.7%。

美国农业部周五早表示，新作大豆出口销售73.67万吨，高于市场预估的40-60万吨。

旧作大豆出口销售30.95万吨，符合市场预估。

7月大豆期货合约 收低12-1/4美分，报每蒲式耳11.32美元。

7月豆粕合约 收低4美元，报每短吨414.3美元。7月豆油合约 持平，报32.26美分。

今日CBOT大豆预估成交量为436,482口，豆粕为237,154口，豆油为142,190口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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