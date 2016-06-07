芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，新作合约领涨

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
路透芝加哥6月7日 - 美国大豆期货周二收涨，远月合约领涨，交易商称，因美国近期播种作物的生长状况充满不确定性。
指标芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆合约 今日多数时间处于昨日收盘位之下，但在本周低位11.27-1/4美元附近寻获支撑，并反弹小涨。
新作11月大豆合约 上扬1.1%。市场担忧拉尼娜天气现象可能导致今夏美国中西部地区出现干燥天气，而此时正值大豆作物生长的关键时期，这扶助刺激买盘。
分析师预计，美国农业部将在周五公布的月度供需报告中下调供应预估，这也扶助支撑市场。
交投最活跃的7月大豆合约 在上周五触及的两年高位附近遇阻。
豆粕期货连续第二日涨跌互现。
现货月7月豆粕合约 走低，因现货市场表现疲弱。价格处于400美元附近削弱了牲畜和家禽养殖场的需求，促使他们推迟下订单，或寻求其它替代饲料。
远月豆粕合约走坚，因预期供应仍然会吃紧。
豆油期货走低，交投最活跃的合约5月26日以来首次下跌。
CBOT-7月豆油合约 早盘上扬，但在40日移动均线遇阻。
7月大豆期货合约 收升3美分，报每蒲式耳11.41-1/4美元。
7月豆粕合约 收挫3.9美元，报每短吨407.80美元。7月豆油合约 回落0.22美分，收报32.29美分。
今日CBOT大豆预估成交量为334,834口，豆粕为183,686口，豆油为152,235口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。