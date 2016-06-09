芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，远月合约受出口需求提振上扬

路透芝加哥6月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收盘涨跌互现，交易商称，交易员静待农业部周五公布供需报告，并消化出口需求改善的预期。

近月7月大豆期货 收跌1-3/4美分，报每蒲式耳11.76美元，因交易商在农业部发布月度供需报告前锁定获利。

新作11月大豆期货 上扬2-1/2美分，报每蒲式耳11.52-3/4美元，交易商称，因预期南非的产量问题将导致对美国供应的出口需求改善。

巴西农业部下属的国家商品供应公司（CONAB）将该国大豆产量预估从5月时的9,691万吨下调至9,563万吨。巴西大豆收割在过去几周结束。

美国农业部周四称，出口商向主要大豆进口国中国销售24万吨美国大豆。

农业部料将在周五公布的报告中下调2016-17年美国和全球大豆结算库存预估。

7月豆粕合约 收跌3.6美元，报每短吨413.50美元。7月豆油合约 涨0.14美分，报33.03美分。

今日CBOT大豆预估成交量为433,024口，豆粕为156,812口，豆油为112,523口。(完)

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