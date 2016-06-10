芝加哥期市：CBOT大豆升至两年新高，受出口需求和基金买盘驱动

路透芝加哥6月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五升至两年新高，延续近期的涨势，交易员称，因对美国供应的出口需求增长，以及投资基金买盘。
大量看空近月合约、看多远月合约的价差交易导致新作11月大豆合约 等远月合约涨幅更大，交易员出脱近月7月大豆合约 。
交投最活跃的大豆合约 本周急升近4%，为连续第九周上涨，为自1973年以来最长涨势。
美国农业部午间发布月度供需报告后的几分钟内，大豆价格曾一度转跌，后反弹。
豆粕期货 小幅走高，豆油期货 微跌。
美国农业部称，美国玉米和大豆供应将较预期收紧，因巴西和阿根廷作物出现问题，海外买家对美国供应需求增加。
近月7月大豆期货 收高2-1/4美分，报每蒲式耳11.78-1/4美元。
7月豆粕合约 收涨0.5美元，报每短吨414美元。7月豆油合约 微跌0.27美分，报32.76美分。
今日CBOT大豆预估成交量为476,632口，豆粕为187,805口，豆油为127,192口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 刘静；审校 母红)