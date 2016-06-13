芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因近期逼近两年高位后出现获利了结

路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，因交易商在现货月合约 前一交易日逼近12美元之上的两年高位后锁定获利。

CBOT-7月大豆期货 收跌9-1/4美分，报每蒲式11.69美元，上周五该合约触及2014年8月以来最高12.08-1/2美元。

CBOT豆粕<0#SM:>和豆油期货<0#BO:>也收跌。

三位市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics将2016年大豆种植面积预估上调至8,380万英亩，高于5月的预估8,300万英亩。

市场收盘后，美国农业部公布上周作物生长报告，大豆生长优良率为74%，高于接受路透调查的分析师预计的72%。

农业部还公布，截至周日，美国大豆种植完成率为92%，符合预估。

农业部海外服务局上周五公布的报告预计，中国2016/17年进口大豆8,500万吨，低于农业部官方预估8,700万吨。

7月豆粕合约 收挫5.6美元，报每短吨408.4美元。7月豆油合约 跌0.25美分，报32.51美分。

今日CBOT大豆预估成交量为351,238口，豆粕为153,957口，豆油为123,374口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)