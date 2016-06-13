芝加哥期市：CBOT大豆期货走低，因近期逼近两年高位后出现获利了结

投行观点：Boyd Gaming评级上调至加码--摩根士丹利
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路透芝加哥6月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一走低，因交易商在现货月合约 前一交易日逼近12美元之上的两年高位后锁定获利。
CBOT-7月大豆期货 收跌9-1/4美分，报每蒲式11.69美元，上周五该合约触及2014年8月以来最高12.08-1/2美元。
CBOT豆粕<0#SM:>和豆油期货<0#BO:>也收跌。
三位市场消息人士称，民间分析公司Informa Economics将2016年大豆种植面积预估上调至8,380万英亩，高于5月的预估8,300万英亩。
市场收盘后，美国农业部公布上周作物生长报告，大豆生长优良率为74%，高于接受路透调查的分析师预计的72%。
农业部还公布，截至周日，美国大豆种植完成率为92%，符合预估。
农业部海外服务局上周五公布的报告预计，中国2016/17年进口大豆8,500万吨，低于农业部官方预估8,700万吨。
7月豆粕合约 收挫5.6美元，报每短吨408.4美元。7月豆油合约 跌0.25美分，报32.51美分。
今日CBOT大豆预估成交量为351,238口，豆粕为153,957口，豆油为123,374口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
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AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)