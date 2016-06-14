芝加哥期市：大豆期货收盘涨跌互现，生长报告打压远月合约

路透芝加哥6月14日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收盘涨跌互现，交易商称，近月7月合约 受技术性买盘推动上扬，远月合约因作物生长状况良好而承压。

CBOT-7月大豆期货 收涨1/2美分，报每蒲式耳11.69-1/2美元。新作11月合约 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳11.49-1/4美元。

美国农业部周一晚些时候报告，最近一周美国大豆生长优良率为74%，高于之前一周的72%。路透调查的分析师预计为与之前一周持平。

农业部称，大豆种植完成率为92%，与分析师的预期一致，且高于87%的五年均值。

在英国退欧公投前投资者忐忑不安，进一步加重了商品市场和股市承受的压力。

农业部每日报告系统报告，民间出口商向未知目的地销售11万吨美国大豆，2016/17年交割。

CBOT-豆粕期货<0#SM:>多数收跌，但近月7月合约 收涨0.20美元，报每吨408.60美元。

CBOT豆粕期货收盘基本持稳。

7月豆油合约 小涨0.01美分，收报32.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为287,892口，豆粕为130,698口，豆油为101,199口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)